В РНБО поки не планують призначати заступника на місце Гладковського

Фото: Олег Гладковський (з відкритих джерел)

Т.в.о. не будуть призначати, поки триватиме розслідування

Після відсторонення Олега Гладковського у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) не планується призначати т. в.о. першого заступника голови відомства. Про це РБК-Україна повідомило джерело в РНБО.

За словами джерела видання, т.в.о. не будуть призначати під час розслідування.

"Поки триватиме розслідування, то нікого не будуть призначати на посаду виконуючого обов'язки Гладковського", - повідомило джерело.

Співрозмовник додав, що у секретаря РНБО Олександра Турчинова є кілька перших заступників

"Заступників достатньо, щоб розподілити обов'язки. Єдина річ, що він (Гладковський, - ред .) очолював комісію з питань міжнародного співробітництва. Це поки що питання", - додав він.

Нагадаємо, у журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення Порошенко причетні до крадіжок в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Олега Гладовского організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що "Укроборонпром" і Олег Гладковський мають намір судитися з журналістами.

Додамо, що президент України Петро Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, Порошенко підтримав відсторонення Гладковського на час розслідування. Президент також зажадав від правоохоронних органів терміново перевірити інформацію, яку оприлюднила програма "Наші гроші".