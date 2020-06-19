В РНБО побоюються погіршення ситуації з водними ресурсами

В Україні залишається небезпека погіршення ситуації з водними ресурсами. Можливі засухи можуть негативно вплинути на економіку, населення і навколишнє середовище.

Про це повідомили в прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Наголошується, дане питання обговорювалося під час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів та забезпечення населення України якісною питною водою.

"станом на середину червня гідрологічна ситуація на більшості річок України покращилася, і її подальший розвиток буде залежати від режиму випадання дощів і їх кількості. Однак, враховуючи багаторічні тенденції, не зникає ймовірність формування періодів низької водності влітку-восени з можливими негативними наслідками для різних секторів економіки, населення та навколишнього середовища", - повідомили в РНБО.

Також в РНБО відзначили необхідність удосконалити законодавчу базу страхування забруднення водних ресурсів.

Раніше РБК-Україна писало, що через посуху в Україні скоротилася врожайність, при цьому показник залишається на рівні останніх п'яти років.

Також повідомлялося, що в РНБО планували провести інвентаризацію джерел підземних вод питної якості і артезіанських свердловин.