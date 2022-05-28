В РНБО пояснили, чи слід чекати зростання ціни на газ для населення
Ціна на блакитне паливо для населення не зміниться. В Раді нацбезпеки відреагували на черговий фейк російської пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центра протедії дезінформації.
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану "Фіксований". Таке рішення було ухвалене через воєнний стан", - йдеться в повідомленні.
В РНБО зазначили, що ціна на газ становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (постачання), а договори будуть автоматично продовжені.
Крім того, в Центрі нагадали, що 10 травня уряд схвалив проект закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення". Законопроект передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.
"На платіжках українців це не позначиться", - цитує ЦПД заяву НАК "Нафтогаз України".
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Це дасть можливість зберегти ціни на газ для населення на рівні близько 8 гривень за кубометр до 1 жовтня.
Як повідомлялось, в РНБО заявили, що дефіциту солі в Україні не буде, навіть враховуючи зупинку заводу "Артемсіль". Проте її вартість штучно завищують на ринку через великий попит та ажіотаж.
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