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На СНБО обсуждалось введение чрезвычайного положения из-за коронавируса, - источник

Новости » Политика     13.03.2020 - 18:53
На СНБО обсуждалось введение чрезвычайного положения из-за коронавируса, - источник
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На данный момент решение о введении чрезвычайного положения в Украине не принято

Введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса обсуждалось на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

Так, по словам источника в ОП, вопрос обсуждался, но решение принято не было.

"Дождемся решения. Это обсуждалось...Но окончательно решение о введении чрезвычайного положения не было принято", - отметил источник РБК-Украина.

Напомним, коронавирус в Украине впервые был зафиксирован 3 марта - заразился житель Черновцов, который накануне ездил в Италию. На данный момент от коронавируса умерла одна украинка - 71-летняя жительница Житомирской области. Также в больнице Черновицкой области находится еще один человек, у которого подтвержден коронавирус.

На данный момент в Украине введен карантин из-за коронавируса, он продлится до 3 апреля. По всей стране закрыты школы, вузы, театры и кино. Кроме того, запрещены массовые мероприятия.

Также сегодня на СНБО было принято решение о закрытии границы для иностранцев. С 14 марта и сроком на две недели иностранные граждане не смогут въехать в Украину. Вместе с тем, украинцы, которые сейчас находятся за границей, домой вернуться смогут, но возможно через обсервацию.

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