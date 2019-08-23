РНБО обговорить створення Служби фінансових розслідувань

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 23 серпня обговорить створення Служби фінансових розслідувань (СФР). Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ.

Аваков повідомив, що це питання вже обговорювалося і на нарадах у президента, з Офісом президента.

"І сьогодні у нас буде відповідна нарада у Раді національної безпеки і оборони", - сказав він.

Глава МВС вважає, що в Україні гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде боротися з фінансовими злочинами та злочинами у податковій сфері.

Аваков підкреслив, що він пропонує прийняти ліквідувати Департамент захисту Національної економіки поліції України.

Нагадаємо, питання створення Служби фінансових розслідувань обговорювалося в Україні багато років. Зокрема, про нову службу у квітні 2014 року говорив Арсеній Яценюк, який тоді обіймав посаду глава уряду.

Зокрема, передбачалося, що Служба фінансових розслідувань України буде створена на базі п'яти відомств.