В РНБО обговорили фінансування органів сектору безпеки і оборони

Під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександра Данилюка відбулася нарада щодо поточного стану та планів фінансування органів сектору безпеки і оборони України на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Відбулася нарада про стан фінансування органів сектору безпеки і оборони України. На нараді обговорювалися пропозиції до проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

"Мої підходи залишаються незмінними. Я би хотів, щоб гроші, які виділяються з державного бюджету, використовувались максимально ефективно і відповідали пріоритетним потребам. Видатки не мають бути збільшеною проекцією попередніх років. Суспільство і Президент України очікують серйозних реформ в сфері безпеки і оборони, які мають знайти відображення в наступному році, зокрема і в бюджеті", - підкреслив Данилюк.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.