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Кабмін вніс зміни до порядку формування оборонного замовлення

Новини » Політика    24.07.2019 - 17:23
Кабмін вніс зміни до порядку формування оборонного замовлення
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет Ради з питань нацбезпеки буде погоджувати основні показники оборонного замовлення

Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням. Відповідне рішення було прийнято у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, постановою передбачається, що Міністерство оборони готує проект основних показників оборонного замовлення, про що інформує комітет Верховної ради України, до предмета відання якого належить питання національної безпеки та оборони.

 Фото: проект постанови

Визначається, що проект основних показників оборонного замовлення узгоджується з Мінфіном і Мін'юстом та надсилається для схвалення до Ради національної безпеки і оборони. Після схвалення РНБО проект подається уповноваженим органом в установленому порядку Кабміну. Уряд у свою чергу приймає рішення про затвердження основних показників оборонного замовлення, яке погоджується з комітетом ВР з питань нацбезпеки.

Відповідно до документу, основні показники оборонного замовлення, погоджені комітетом ВР з питань нацбезпеки, Кабмін доводить до державних замовників, уповноваженого органу, Мінфіну, Державного казначейства та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Кабмін здійснює коригування основних показників оборонного замовлення за погодженням із комітетом Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони.

Нагадаємо, на початку липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в наступному фіскальному році кількість засекречених позицій у державному оборонному замовленні буде істотно скорочена.

Як писало РБК-Україна, в січні цього року п'ятий президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на три роки.

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