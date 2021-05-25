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Росія завезла на Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка

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Донбас, Вівторок 25 травня 2021 14:25
Росія завезла на Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка Фото: бойовики на Донбасі (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона завезла на окупований Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки. А бойовики розгорнули масштабні інженерні роботи.

Про це на брифінгу заявила речник Міноборони Марія Сальник.

Повідомляється, що на окупованому Донбасі триває посилення бойових можливостей збройних формувань бойовиків. Крім того, минулого тижня з території Росії завезли нові партії озброєння і боєприпасів, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки і понад 1 500 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Також повідомляється, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи, збільшивши кількість траншей в житлових районах, на території діючих промислових об'єктів, наближених до лінії зіткнення. Таким чином, противник створює умови для прихованого застосування снайперів і мінометних розрахунків.

Зазначимо, до цього розвідка повідомляла, що окупанти " ЛДНР" на зборах резервістів формують нові підрозділи.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових, незважаючи на заяви про їх відвід.

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