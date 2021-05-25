Росія завезла на Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки, - розвідка
Російська сторона завезла на окупований Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки. А бойовики розгорнули масштабні інженерні роботи.
Про це на брифінгу заявила речник Міноборони Марія Сальник.
Повідомляється, що на окупованому Донбасі триває посилення бойових можливостей збройних формувань бойовиків. Крім того, минулого тижня з території Росії завезли нові партії озброєння і боєприпасів, зокрема великокаліберні снайперські гвинтівки і понад 1 500 тонн паливно-мастильних матеріалів.
Також повідомляється, що окупанти розгорнули масштабні інженерні роботи, збільшивши кількість траншей в житлових районах, на території діючих промислових об'єктів, наближених до лінії зіткнення. Таким чином, противник створює умови для прихованого застосування снайперів і мінометних розрахунків.
Зазначимо, до цього розвідка повідомляла, що окупанти " ЛДНР" на зборах резервістів формують нові підрозділи.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових, незважаючи на заяви про їх відвід.