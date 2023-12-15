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Снайперы ССО уничтожили две саперные группы россиян под Купянском (видео)

Пятница 15 декабря 2023 08:20
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Снайперы ССО уничтожили две саперные группы россиян под Купянском (видео) Фото: снайперы ССО уничтожили две саперные группы россиян под Купянском (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Снайперы Сил специальных операций на Купянском направлении уничтожили две саперные группы россиян, которые планировали установить в лесу инженерные заграждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы. Они планировали установить в лесу инженерные заграждения.

Снайперы ССО открыли огонь по целям и уничтожили обе группы в составе четырех оккупантов.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 15 декабря, составляют 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.

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Силы специальных операций Война России против Украины Купянск
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