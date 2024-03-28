Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Авдеевском направлении (видео)

Снайперы Сил специальных операций (ССО) уничтожают российских оккупантов на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
Так, снайперы 3-го отдельного полка ССО во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение военнослужащих противника и открыли огонь по врагу, все оккупанты уничтожены.
"Мы обеспечиваем прикрытие подразделений, уничтожаем диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Наша слаженная работа положительно влияет на выполнение боевых задач", - рассказал снайпер с позывным "Вишня".
Украинские защитники отразили 27 атак врага на Новопавловском направлении. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
По данным Института изучения войны, россияне наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (западнее Бахмута). Также они недавно продвинулись в пределах Бердычей (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловке (западнее Авдеевки).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.