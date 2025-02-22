Снайперы ликвидировали морпехов РФ, которые продвигались через реку (видео)

Отряды спецназначения "Омега"

Отдельные отряды специального назначения "Омега" - это шесть батальонов, входящих в состав Центра специального назначения Национальной гвардии Украины.

Основными задачами отрядов является защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также обеспечение безопасности государства. Они взаимодействуют с правоохранительными органами для борьбы с преступными и противоправными посягательствами, обеспечения государственной безопасности, защиты границы, а также пресечения террористической деятельности.

В то же время отряды "Омега" активно работают в противодействии незаконным военизированным и вооруженным формированиям, террористическим организациям и организованным преступным группам. Они также участвуют в отпоре вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, что на днях бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" остановили штурмовую колонну противника на подступах к позициям Сил обороны в Донецкой области.

В то же время в прошлом месяце спецназовцы отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" успешно атаковали скопление личного состава врага.

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