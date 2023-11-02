Снайпер "Тень": Бахмут – приоритет Путина, но россияне там мрут как мухи

О разрушенном Бахмуте, вражеских снайперах и россиянах, которых командиры бросают на украинские позиции как пушечное мясо – в интервью РБК-Украина рассказал снайпер "Тень" из 77-й аэромобильной бригады.

Прошлой зимой украинские военные обороняли Бахмут. На штурмах города российская армия сосредоточилась после отвода сил обороны от Соледара в конце января 2023 года. Сегодня на этом направлении украинская армия контрнаступает, а в оборону уже стали россияне.

Здесь работает со своей группой снайпер с позывным "Тень" из 77-й аэромобильной бригады. Их работа тихая и прицельная, а задачи: от непосредственной работы по врагу до корректировки артиллерии. Снайпер неоднократно попадал под обстрел, а в последнее время и под работу российских дронов-камикадзе. Об уничтоженном Бахмуте, условиях работы и противнике он рассказал РБК-Украина.

Как стал снайпером

Полгода назад попал в 77-ю аэромобильную бригаду, неплохо получалось стрелять на учениях и по их результатам меня перевели в снайперы. До службы я был строителем, делал крыши домов. Последний объект был в Ирпене, но его не успели сделать, потому что на город напали. Потерял работу. И потом решил добровольно уйти в армию.

Сейчас работаю на Бахмутском направлении. Здесь сейчас сложная обстановка. Постоянно штурмуют россияне. Наши тоже штурмуют. Потери и у нас, и у них, но у россиян больше.

О задачах, которые выполняют снайперы

Когда корректируем артиллерию, когда сами участвуем в боях. Бывает эвакуация раненых, но только своих из группы. Мы занимаемся своей задачей, нам никто не мешает.

Сразу когда нас замечает враг, то начинает "провожать", потом насыпает вражеская артиллерия, пулеметы, снайперы. Мы, в свою очередь, видим и слышим, по какому направлению стреляют. И начинаем отвечать. Где мы можем отработать, где корректируем артиллерию.

Что делать, когда "засекают"

Нас часто засекали. В таком случае нужно искать близкое укрытие. Пересидеть. Или в посадке спрятаться. Так они могут сбиться со следа. Особенно ничего не сделаешь хаотичным бегом. Поэтому лучше спрятаться и переждать.

Когда "засекают" снайперов, то потом в них летит все: от ВОГов до ГРАДов. В ходе такого обстрела у нас недавно была одна потеря. Группа выходила и их засек дронщик. Далеко они не смогли уйти, накрыла артиллерия.

О результативности выстрелов

Где артиллерия работает, то подсказываем, куда стрелять. Они насыпают и есть результаты. Также сами участвуем, но особо, чтобы "стопками валить" – нет такого.

Мы наблюдаем. Выбираем цель, смотрим, ждем. Определяем размер территории, подводим коррекцию оптики и работаем. Как правило, работаем по живой цели, а по технике – больше артиллерию наводим.

Когда дождь, дронщики не летают, тогда полегче. Но у них есть точки, по которым уже работали и они наугад бьют туда, чтобы "держать нас в тонусе". К примеру, идем по маршруту, они этот маршрут уже знают, и просто начинают насыпать.

У снайперов есть несколько позиций: две-три временных и одна постоянная. Ту, которую трудно вычислить, и в которой можно пересидеть любую бомбардировку. А временная – это вышел, сделал два-три выстрела и ушел, больше не возвращаешься.

Об условиях работы снайперов

Разное может быть. Со всем сталкивались, все можно перенести. Идет похолодание, но на самом деле нам все равно. Ветер влияет на пулю, но особенно погоду не "строит".

Без "кикиморы" (маскирование снайперов, - ред.) легче, потому что когда дронщик видит, что идет снайпер, то начинает по нему работать. А когда идешь прямо в камуфляже как обычный стрелок, то усилий особо не прикладывают. Лучше "кикимору" надеть уже на позиции.

Как правило, на авто подъезжаем, и дальше идем пешком. Больше всего так шли 6-7 километров. Бывает по пол дня снайпер лежит на позиции, чтобы выждать цель.

Мы больше всего лежали 8 часов. Тогда были в ожидании их ротации. И нам нужно было знать траекторию, по которой они идут. На тот момент мы не знали, где и как они передвигаются, потому что делали это скрыто. Поэтому нам нужно было поймать цель. У нас получилось.

Качества, которыми должен обладать снайпер

В первую очередь, выдержка, терпение. Здоровье должно быть. При желании может каждый. Математику должен знать и географию. Считать нужно противников, расположение, технику. Долго будешь считать, цель исчезнет. Надо все делать быстро.

"Отбиваешь" точку и передаешь координаты нашей артиллерии, и она работает по технике или по цели, к которой не можешь достать.

О российских снайперах

По своему опыту могу сказать, что они некачественно стреляют. Был момент, нам нужно было дойти до позиции. Там был участок дороги, который простреливал снайпер. И такой "хороший" снайпер, что ни в кого не попал. На каждого из нас по 2-3 выстрела произвел и ни в кого не попал. Как заходили, так и уходили.

Был случай, что российский снайпер работал, а бойцы из пехоты испугались. Но мы понимали, что пули летят над головой и он работает, чтобы напугать наших бойцов, чтобы они не продолжали движение. Тогда их дронщик высматривает и начинает "насыпать" по солдатам. А когда ребята продолжили движение, то снова их снайпер начинал работать. Чтобы опять же, испугать ребят. А так, прицельных выстрелов он не производил.

Но российских снайперов сложновато вычислить. Работали с другом. За двое суток он 5 позиций поменял, это все в радиусе двух километров. Выходит сделать 1-2 выстрела и исчезает на день. Мы просматривали направления, из которых он производил выстрелы. Выбирали схожее положение, где бы сами стреляли и эти места принимали во внимание. Но не вышло. Несколько дней посидели и нас перекинули, изменилась задача.

О Бахмуте и противнике

Тактика у них за это время не изменилась. Так же упрекают "мясом". На Бахмутском направлении российского "мяса" хватает, техники меньше приезжает. Почти каждый день штурмы и они там "ложатся стопками".

Наши держат оборону. На Бахмутском направлении трудно идти вперед, потому что окопы забиты россиянами. Там города уже нет, одни развалины остались. Россияне роют окопы прямо в городе. Так и нам нужно было в свое время делать.

В настоящее время они заняли оборону. Я не знаю, почему они не отпустят этот город. Это приоритет Путина, чтобы он был их. Но они там мрут как мухи. Мы его вернем, но там скелет на скелете. Руины и трупы одни.

Настроение у украинских военных одно – убить как можно больше россиян. И мы это сделаем.