Снаряди для РЗСО та гранатомети: у Київській області виявили схрон російської зброї
На деокупованій території Макарівської громади у Київській області правоохоронцям вдалось відшукати схрон російської зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівську селищну раду.
За інформацією чиновників, територію Макарівської громади патрулювали ЗСУ та поліція. В одному із будинків їм вдалося виявити сховок зі зброєю та боєприпасами:
- гранати "Ф-1";
- РГД-5;
- гранатомет;
- ПЗРК Перун.
Також військовим вдалося виявити 3 артилерійські снаряди та 5 ракет для реактивної системи залпового вогню "Град" у лісосмузі. Знайдене було передано рятувальникам для подальшого знешкодження.
Нагадаємо, що в Київській області прикордонникам вдалося виявити схрон російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.
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