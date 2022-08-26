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Снаряди для РЗСО та гранатомети: у Київській області виявили схрон російської зброї

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 20:18
Снаряди для РЗСО та гранатомети: у Київській області виявили схрон російської зброї Фото: у Київській області виявили схрон російської зброї (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

На деокупованій території Макарівської громади у Київській області правоохоронцям вдалось відшукати схрон російської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівську селищну раду.

За інформацією чиновників, територію Макарівської громади патрулювали ЗСУ та поліція. В одному із будинків їм вдалося виявити сховок зі зброєю та боєприпасами:

  • гранати "Ф-1";
  • РГД-5;
  • гранатомет;
  • ПЗРК Перун.

Також військовим вдалося виявити 3 артилерійські снаряди та 5 ракет для реактивної системи залпового вогню "Град" у лісосмузі. Знайдене було передано рятувальникам для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, що в Київській області прикордонникам вдалося виявити схрон російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.

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