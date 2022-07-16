Спочатку потрібно потратити грантові кошти. Маркарова відповіла, коли Україна звернеться за ленд-лізом

Наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні. Після цього Україна може звернутися за поставками за ленд-лізом.

"Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми", - сказала Маркарова.

За їх словами, ленд-ліз - це додатковий інструмент Україна буде застосовувати активніше в разі потреби, коли буде бачити, що завершуються кошти з інших програм.

"Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу", - пояснює посол України в Сполучених Штатах.

Кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні. Однак Маркарова обережно припускає, що вони можуть вичерпатись і до цього.

"Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити", - каже дипломатка.

Потреби України в озброєннях

За її словами, зараз у своїх запитах до США Україна робить акцент на дальнобільній артилерії, РСЗВ, бойових дронах, контрбатарейних засобах та інших системах. Однак на цьому перелік потрібного обладнання не закінчується.

"В нас є потреба і в протитанкових засобах, і в засобах для розмінування, і в пальному, і в запчастинах… Координація відбувається і на рівні голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова, і на рівні генерала Залужного та його колеги генерала Марка Міллі. Але така сама координація відбувається фактично на кожному рівні співпраці. І можу сказати, що Пентагон досить гнучко реагує на наші потреби", - сказала вона.