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Сначала нужно потратить грантовые деньги. Маркарова ответила, когда Украина обратится за ленд-лизом

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 14:22
Сначала нужно потратить грантовые деньги. Маркарова ответила, когда Украина обратится за ленд-лизом Фото: посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Сейчас финансирования бюджетных программ США достаточно, чтобы активно оказывать военную поддержку Украине. После этого Украина может обратиться за поставками по ленд-лизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой "Голоса Америки".

"Позиция Пентагона заключается сейчас в том, что сейчас, когда есть эти программы фактически грантовой, безвозмездной передачи нам оружия - фокус будет на них. Фокус Пентагона сейчас - максимально быстро находить то оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы", - сказала Маркарова.

По их словам, ленд-лиз - это дополнительный инструмент Украина будет применять активнее в случае необходимости, когда будет видеть, что заканчиваются средства из других программ.

"Тогда будет два варианта. Либо мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, либо мы обращаемся к Конгрессу с дополнительными запросами. Точнее, мы обращаемся к администрации США, а администрация обращается к Конгрессу", - объясняет посол Украины в Соединенных Штатах.

Средства, которые выделил Конгресс для Украины, нужно использовать до конца фискального года в США, который завершается в сентябре. Однако Маркарова осторожно предполагает, что они могут иссякнуть и до этого.

"Сложно сказать, когда закончатся эти средства - мы хотим, чтобы нам предоставляли быстрее. Возможно они закончатся и раньше - но пока об этом сложно говорить", - говорит посол.

Потребности Украины в вооружениях

По ее словам, сейчас в своих запросах в США Украина делает акцент на дальнобольной артиллерии, РСЗО, боевых дронах, контрбатарейных средствах и других системах. Однако на этом перечень нужного оборудования не заканчивается.

"У нас есть потребность и в противотанковых средствах и в средствах для разминирования, и в горючем, и в запчастях... Координация происходит и на уровне главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Резникова, и на уровне генерала Залужного и его коллеги генерала Марка Милли. Но такая же координация происходит фактически на каждом уровне сотрудничества. И могу сказать, что Пентагон достаточно гибко реагирует на наши потребности", - сказала она.

Напомним, последние поставки американского вооружения в Украине проходят по программе USAI (инициатива содействия безопасности в Украине) и программе президентских полномочий. Эти средства предусмотрены решением Конгресса. Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, где предусмотрены средства на оборонную помощь и сопутствующие расходы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оружие из США в Украину по закону о ленд-лизе начнет поступать в июле-августе, возможно в сентябре.

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