У СН розповіли про проблеми з податковим законопроектом

Незважаючи на дискусійність цієї норми, формула розрахунку ренти до другого читання переглядатися не буде, уточнила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що також великий бізнес не дуже влаштовує оподаткування, передбачене для виробників курятини та будівельної галузі.

"Йде дискусія навколо податку на поставлений дохід, це стосується оподаткування доходу від земель, які обробляються "в чорну". Є дискусії про адміністрування податку, але в цьому питанні ми дуже просунулися протягом серпня і будемо в комітеті пропонувати виключити деякі норми цього законопроекту", - розповів РБК-Україна голова профільного комітету.

До податкового документа (5600) внесли майже 11,5 тисяч поправок. Якщо розглядати в залі кожну з них окремо - це означає заблокувати роботу Ради на півроку, зазначила Кравчук.

Тому профільний комітет запропонує парламенту піти за скороченою процедурою.