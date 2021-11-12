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У СН розповіли, чи планують позбавити мандата Разумкова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на з'їзді партії не планується позбавляти мандата ексспікера Верховної ради Дмитра Разумкова. Він підкреслив, що цього питання в порядку денному немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас буде з'їзд. Питання такого немає. Він же звичайний депутат (мова про Разумкова - ред.), то нехай доводить свою ефективність перед виборцями", - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що на порядку денному з'їзду не стоїть питання позбавлення Разумкова депутатського мандата.

Раніше в Офісі президента також спростували позбавлення Разумкова і його прихильників мандата.

Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна "Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради".

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості і експерти обговорюють, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, що відбувається на кордоні Білорусі та Євросоюзу та чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами.

У студії - Вахтанг Кікабідзе, Денис Монастирський, Олександр Данилюк, Христо Грозєв та інші.

"Свобода слова Савіка Шустера" 12 листопада

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".


А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.


А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.


Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.


Дивіться також, коли закінчиться війна, якою має бути українська армія і з ким треба домовлятися у рубриці "Вони відповідають".

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Слуга народаДмитро Разумков