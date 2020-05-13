У СН оцінили перспективи оскарження "антиколомойського" закону в Конституційному суді

Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

У СН очікують, що закон про банки буде оскаржений у Конституційному суді

У фракції "Слуга народу" очікують, що ухвалений сьогодні "антиколомойський" закон про регулювання банківської діяльності будуть оскаржувати в Конституційному суді. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Розійшлися шляхи: як Зеленський провів через Раду "антиколомойський" закон".

За словами народного депутат Олександра Качури, прихильники олігарха Ігоря Коломойського та інші противники закону про банки не сидітимуть склавши руки та спробують оскаржити документ в Конституційному суді.

"Вони, ймовірно, будуть збирати підписи та звернуться до Конституційного суду. Питання у тому, скільки часу на це піде. Бачите, закон про люстрацію розглядається шість років", - заявив він.

При цьому Качура визнав, що у "антиколомойському" законі є дискусійні норми, однак інші співрозмовники РБК-Україна у депутатському корпусі вважають, що Конституційний суд, якщо буде потрібно, повинен визнати відповідність документа Основному закону.

Як відомо, 13 травня Рада остаточно підтримала законопроект №2571-д щодо удосконалення механізму регулювання банківської діяльності. Даний законопроект необхідних для подальшої співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Після голосування голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її фракція планує оскаржити закон про банки в Конституційному суді. У "Батьківщині" стверджують, що законопроектом намагаються вивести Нацбанк з-під юрисдикції українських судів.