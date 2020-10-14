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У Зеленського пояснили, чому винесли тему корупції на опитування

Київ, Середа 14 жовтня 2020 16:54
У Зеленського пояснили, чому винесли тему корупції на опитування
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На всенародне опитування винесуть тему посилення покарання за корупцію у зв'язку з відсутністю системної ефективної боротьби проти неї. При цьому влада вважає, що відповіді вплинуть на політичне середовище.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

В Офісі відзначають, що розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні роками затягувався, а злочинці отримували політичне прикриття.

"Саме це в підсумку і дозволило свого часу через Конституційний суд скасувати статтю Кримінального кодексу, якою встановлювалася відповідальність за незаконне збагачення", - йдеться в повідомленні.

І незважаючи на те, що після зміни влади в 2019 році був запущений Вищий антикорупційний суд, а НАБУ отримало право на прослушку, системного ефекту немає досі.

"Під час ініційованого главою держави загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 перше питання буде стосуватися саме цієї проблеми. Корупція і як її викорінити. Нехай свою відповідь, з яким політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища", - йдеться в повідомленні.

У президента Володимира Зеленського підкреслюють, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, але поступово саме такі формати повинні зробити українську політику більш сучасною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на всенародному опитуванні в українців запитають, чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Детальніше про нову ініціативу президента читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському треба опитування на місцевих виборах".

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