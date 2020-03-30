У СН пояснили, чому призначення Буславець зняли з порядку денного

Президент Володимир Зеленський відкликав питання призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики через те, що представники фракції монобільшості виступили проти її призначення. Про це РБК-Україна повідомило джерела у фракції.

За словами співрозмовників агентства, на засіданні фракції було зрозуміло, що кандидатуру Буславець не підтримують багато депутатів монобільшості.

"Ми не знайшли достатньої кількості голосів у себе у фракції. Не хотіли ризикувати в парламентській залі, не могли розраховувати тільки на опозиційні сили", - пояснило джерело.

Також, за словами депутатів, проти кандидатури Буславець різко проти виступили у комітеті з питань енергетики. Зокрема, колишній представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що не підтримує це призначення.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що розгляд питання про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду у Верховній раді. За його словами, з цього питання надійшов лист від президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні підтримав кандидатуру Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, заявляв член комітету Сергій Нагорняк.