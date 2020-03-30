ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У СН назвали п'ять пріоритетних напрямків роботи Ради

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 12:27
У СН назвали п'ять пріоритетних напрямків роботи Ради
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Корнієнко підкреслив, що вірус не має стати вироком ні для економіки, ні для громадян

У фракції "Слуга народу" бачать п'ять пріоритетних напрямків роботи парламенту на час пандемії коронавірусу. Про це оголосив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що вірус не має стати вироком.

"Вірус не має стати вироком. Ні для звичайних громадян, ні для економіки в цілому... У нас є буквально 5 напрямків, по яким зараз напрацьовані рішення і по яким ми маємо далі рухатись", - заявив Корнієнко.

За його словами, пріоритетами є медична сфера, економіка, безпека громадян, а також міжнародна підтримка України.

"Це, в першу чергу, медицина. Є законопроект, який дозволить застосовувати лікарські засоби цієї хвороби, які і зареєстровані і ті, які не зареєстровані, але пройшли клінічне випробування. У нас є великий економічний блок. Це переосмислення держбюджету, макропрогнозу. Також рішення про створення стабілізаційного фонду, який дозволить в оперативному режимі спрямовувати кошти на потреби боротьби з епідемією та її наслідками", - заявив Корнієнко.

Також нардеп наголосив, що у чиновників буде скорочена заробітна плата. Проте до інших статей держбюджету, які доведеться урізати, парламент може повернутись після подолання епідемії.

"Урізання капітальних витрат. Зрозуміло, що коли ми подолаємо епідемію, ми можемо до них повернутись. Деякі потрібно скоротити. Так само ми стоїмо на позиції, що для отримання міжнародних фінансових ресурсів нам потрібно прийняти два закони: про банки та про ринки землі. Сподіваємося, що найближчим часом вони будуть у залі. Так само питання - безпека громадян, їх захист. Ми закликаємо громадян все-таки проявляти свідомість, якщо медики пропонують обсервацію, все-таки слідувати цьому. Це безпека не лише ваша, це безпека всіх громадян", - заявив парламентар.

Нагадаємо, в Раду внесли проект постанови, який передбачає, що ВР буде працювати в комітетах і фракціях до завершення карантину.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи на позачерговому засіданні 17 березня підтримали постанови, якими передбачалося, що ВР буде працювати виключно в комітетах і фракціях до 3 квітня.

Рада планує продовжувати роботу в комітетах до завершення карантину Разумков назвав дату і порядок денний другого позачергового засідання ВР
Новини України Верховна РадаСлуга народаОлександр КорнієнкоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся