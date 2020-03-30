У СН назвали п'ять пріоритетних напрямків роботи Ради

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Корнієнко підкреслив, що вірус не має стати вироком ні для економіки, ні для громадян

У фракції "Слуга народу" бачать п'ять пріоритетних напрямків роботи парламенту на час пандемії коронавірусу. Про це оголосив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що вірус не має стати вироком.

"Вірус не має стати вироком. Ні для звичайних громадян, ні для економіки в цілому... У нас є буквально 5 напрямків, по яким зараз напрацьовані рішення і по яким ми маємо далі рухатись", - заявив Корнієнко.

За його словами, пріоритетами є медична сфера, економіка, безпека громадян, а також міжнародна підтримка України.

"Це, в першу чергу, медицина. Є законопроект, який дозволить застосовувати лікарські засоби цієї хвороби, які і зареєстровані і ті, які не зареєстровані, але пройшли клінічне випробування. У нас є великий економічний блок. Це переосмислення держбюджету, макропрогнозу. Також рішення про створення стабілізаційного фонду, який дозволить в оперативному режимі спрямовувати кошти на потреби боротьби з епідемією та її наслідками", - заявив Корнієнко.

Також нардеп наголосив, що у чиновників буде скорочена заробітна плата. Проте до інших статей держбюджету, які доведеться урізати, парламент може повернутись після подолання епідемії.

"Урізання капітальних витрат. Зрозуміло, що коли ми подолаємо епідемію, ми можемо до них повернутись. Деякі потрібно скоротити. Так само ми стоїмо на позиції, що для отримання міжнародних фінансових ресурсів нам потрібно прийняти два закони: про банки та про ринки землі. Сподіваємося, що найближчим часом вони будуть у залі. Так само питання - безпека громадян, їх захист. Ми закликаємо громадян все-таки проявляти свідомість, якщо медики пропонують обсервацію, все-таки слідувати цьому. Це безпека не лише ваша, це безпека всіх громадян", - заявив парламентар.

Нагадаємо, в Раду внесли проект постанови, який передбачає, що ВР буде працювати в комітетах і фракціях до завершення карантину.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи на позачерговому засіданні 17 березня підтримали постанови, якими передбачалося, що ВР буде працювати виключно в комітетах і фракціях до 3 квітня.