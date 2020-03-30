Рада планує продовжувати роботу в комітетах до завершення карантину

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР з'явився відповідний проект постанови

У Верховній раді зареєстрували проект постанови №3278 "Про внесення змін до Постанови Верховної ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної ради України на період дії карантину в Україні" у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, документ передбачає, що Рада працюватиме у комітетах та фракціях до завершення карантину.

"Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради дев’ятого скликання, передбачивши, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, і до його скасування Верховна рада працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)... Постанова набирає чинності з дня її прийняття", - вказано у проекті.

Нагадаємо, народні депутати 17 березня на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

Як писало РБК-Україна, 13 березня голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент повернеться до звичайного режиму роботи після того, як ситуація з поширенням коронавірусу піде на спад.