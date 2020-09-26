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Немає сенсу затягувати перемовини: Єрмак закликав ТКГ зустрічатися частіше

Донецька область, Субота 26 вересня 2020 20:34
Немає сенсу затягувати перемовини: Єрмак закликав ТКГ зустрічатися частіше
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час наради з питань роботи Тристоронньої контактної групи на КПВВ "Майорське" закликав частіше проводити переговори щодо Донбасу. Він звернувся до ТКГ з проханням зустрічатися щотижня.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

За його словами, пришвидшення переговорного процесу дозволить досягти більших результатів та швидшої імплементації паризьких домовленостей "нормандської четвірки".

"Я хотів би попросити представників ТКГ, попри наближення зими, почати працювати кожного тижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Глава держави планував відвідати позиції українських військових та провести нараду щодо роботи ТКГ.

Раніше Зеленський зазначав, що Україна не йде на шантаж у переговорах щодо врегулювання на Донбасі.

Додамо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що російська сторона заблокувала процес переговорів щодо обміну полоненими.

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