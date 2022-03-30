СМС-розсилка як інструмент підтримки бізнесу в реаліях 2022

СМС-розсилка повертається як найбільш зручний та ефективний канал зв'язку для бізнесу. Розберемося чому це відбувається і як довго тенденція збережеться

Відступ традиційних рекламних технологій

СМС-розсилка ще вчора здавалася анахронізмом та допоміжним інструментом для маркетингових стратегій.

У той самий час панування інтернет-маркетингу як контекстної реклами, SMM і SEO не йде, але втрачає виняткову роль. Виною тому – катастрофічний вплив війни на доступ та регулювання глобальних соціальних мереж, які стали ключовим каналом інформаційного впливу.

Другим чинником стало обмеження доступу населення до Інтернету. Рятівна ініціатива Ілона Маска інтегрувати Україну в супутникову інтернет-систему Starlink поки не стала вичерпним вирішенням проблеми широкого інтернет-доступу.

Додамо до цього і зниження швидкості інтернет-з'єднання, продиктоване військовими та технологічними обмеженнями.

Першість мобільного зв'язку

У той же час основним, а головне надійним, інформаційним каналом стає мобільний зв'язок. Цьому сприяє злагоджена робота національних мобільних операторів. Вони об'єднали свої зусилля та мережі для більш стійкого та широкого роумінгу та з'єднання. Наприклад, «Київстар» зробив безкоштовним мобільний зв'язок для громадян України, які перетинають кордон, а також зменшив тарифи на інтернет та СМС-повідомлення в роумінгу.

Сьогодні в українців може бути відсутнє інтернет-з'єднання з технічних або фінансових причин, але мобільний зв'язок буде підтримуватися максимально довго. Це питання державної безпеки.

В умовах постійного стресу та навантаження на психіку в умовах війни люди більш чуйно та уважно звертають увагу на доступні новини, повідомлення, які надходять від родичів, друзів, знайомих, а також державних установ. При цьому SMS-повідомлення залишаються найдоступнішим і зрозумілішим для всіх способом комунікації.

Другий та найважливіший вектор ефективного використання СМС-комунікацій спрямований на бізнес та клієнтів.

Вища швидкість відгуку та реакція з боку одержувача на СМС-повідомлення, порівняно з інформаційно «зашумленим» інтернетом, також не викликає сумнівів.

Гнучкість та зручність СМС-повідомлень

За словами спеціалістів компанії smsclub.mobi, СМС-розсилка зберігає актуальність як найефективніший спосіб повідомити важливу інформацію у найкоротший термін. Це стосується як повідомлень від державних служб та установ, волонтерських організацій тощо, а також для інформування клієнтів. Зараз дуже важливо зберігати бізнес та продовжувати працювати тим, хто перебуває у відносній безпеці. Тим самим підприємці тримають економічний фронт і не дають економіці країни просісти.

При створенні СМС розсилок потрібно врахувати можливості таргетування (вибору необхідної аудиторії розсилки) за ключовими параметрами - регіону, сфері інтересів, віком, статтю одержувача розсилки.

Сучасні технологічні рішення дозволяють забезпечувати автоматичне розсилання через більш ніж 100 існуючих програм та CRM, таких як - Бітрікс24, AmoCRM, 1С та інші. Також доступні відправки прямо з адміністративних панелей сайтів на платформі WordPress, дропшиппінгового сервісу, кабінету «Нової Пошти», програм для управління салонами краси, сервісами таксі та багатьма іншими інформаційними системами.

Довготривалі перспективи

Можна прогнозувати, що попит на СМС-розсилку в умовах невизначеної ситуації з традиційними каналами інформації у 2022 році зростатиме.

Більше того, цей канал інформації зберігатиме актуальність і після бойових дій та перемоги України. Це середньострокове зниження купівельної спроможності населення та підприємств через економічні труднощі. У таких умовах мобільний зв'язок та месенджери залишатимуться домінуючими каналами зв'язку для громадян та бізнесу.