В Смоленской области РФ атакован авиаремонтный завод, - источник

В Смоленской области России был атакован авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
По данным источников, за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
В Смоленской области находится авиационный завод. В октябре 2023 года его также атаковали дроны, это была операция ГУР Минобороны.
Из открытых источников известно, что на Смоленском авиационном заводе производятся ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-земля". Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину.
Этой ночью также был атакован завод "Щегловский вал" в Туле. Там производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".
По данным источников, это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.
Также ночью вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По предварительным данным, там также летали дроны, после чего загорелся газовый терминал компании "Новатек".
Детальнее о ночных событиях в России - читайте в материале РБК-Украина.
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