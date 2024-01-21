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В Смоленской области РФ атакован авиаремонтный завод, - источник

Фото: в Смоленской области РФ атакован авиаремонтный завод (armyinform-com-ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В Смоленской области России был атакован авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

По данным источников, за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Смоленской области находится авиационный завод. В октябре 2023 года его также атаковали дроны, это была операция ГУР Минобороны.

Из открытых источников известно, что на Смоленском авиационном заводе производятся ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-земля". Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину.

Атака на завод в Туле

Этой ночью также был атакован завод "Щегловский вал" в Туле. Там производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

По данным источников, это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также ночью вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По предварительным данным, там также летали дроны, после чего загорелся газовый терминал компании "Новатек".

Детальнее о ночных событиях в России - читайте в материале РБК-Украина.

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