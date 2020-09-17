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Смоленська катастрофа: у Росії виключили видачу авіадиспетчерів Польщі

Москва, Четвер 17 вересня 2020 21:35
Смоленська катастрофа: у Росії виключили видачу авіадиспетчерів Польщі
Фото: Дмитро Медведєв (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що арешт на вимогу Польщі або видача їй російських авіадиспетчерів, які працювали в аеропорту Смоленська в день катастрофи літака Ту-154 з президентом Лехом Качинським на борту, неможливі. Він також закликав Варшави перестати спекулювати на трагедії.

Про це передає ТАСС.

"Зрозуміло, що ніякої арешт або видача російських громадян неможливі. Польським властям слід припинити набили оскому спекуляції на тему катастрофи. Тим більше, що вони переслідують очевидно аморальні цілі - в черговий раз консолідувати свій електорат на ґрунті печерної русофобії", - заявив Медведєв.

Крім того, Медведєв заявив, що дії Польщі у справі про катастрофу літака польського президента Леха Качиньського нічого, крім жалю, не можуть викликати.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали при катастрофі літака президента Леха Качиньського у квітні 2010 року.

У президента Росії Володимира Путіна вже виключили видачу російських авіадиспетчерів Польщі.

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Новини України Політика Дмитро МедведєвРосійська ФедераціяПольшаСмоленскавиакатастрофа
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