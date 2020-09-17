Смоленська катастрофа: опубліковано переговори диспетчерів

Фото: смоленська катастрофа (wikipedia by Serge Serebro)

Опубліковано переговори російських диспетчерів з пілотами польського Ту-154 в 2010 перед авіакатастрофою під Смоленськом. Диспетчери через погану видимість пропонували піти на друге коло і приземлитися на запасному аеродромі.

Розшифровку опублікував Міждержавний авіаційний комітет, передає російський "Інтерфакс".

Повідомляється, що в день катастрофи в районі аеродрому "Северный" була низька видимість. Диспетчери обговорювали посадку в московському "Внуково", а також Мінськ та Вітебськ. Розшифровка показує, що пілотам повідомили про метеоумови і необхідність відходу на запасний аеродром.

Керівник польотів: Передали, по-перше, щоб він був, щоб він був готовий до відходу на запасний, ось, уточнити, скільки у нього палива.

Оперативний черговий: Я думаю, що головний центр вже розбереться, я сказав, що в Смоленську погоди немає, а там вже розберуться.

Одночасно у екіпажа запитують, чи вистачить палива для відходу на запасний аеродром, на що отримують позитивну відповідь. Пілоти також підтвердили готовність йти на друге коло при досягненні висоти 100 метрів.

Але через 4 хвилини екіпаж доповів про вихід шасі і закрилок, а диспетчер підтвердив, що посадкова смуга вільна. Ще через дві хвилини у екіпажа запитують про друге коло, але відповіді вже не було.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Польща ініціювала арешт російських диспетчерів, які працювали при катастрофі літака президента Леха Качиньського в квітні 2010 року.

У президента Росії Володимира Путіна вже виключили видачу російських авіадиспетчерів Польщі.