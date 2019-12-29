СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській і Донецькій областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії від 28 грудня.

Так, у Донецькій області спостерігачі констатували зменшення кількості порушень режиму тиші, зафіксувавши також менше вибухів (22), якщо порівнювати з попередньою добою (близько 390 вибухів).

Наголошується, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та південний захід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька) та на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), де в період з вечора 26 та в ніч на 27 грудня, камера СММ зафіксувала 32 снаряди на відстані орієнтовно 300–800 м від ДФС. Раннього вечора 27 грудня ця камера зафіксувала 8 снарядів, що пролетіли на відстані орієнтовно 200–700 м південніше станції.

У Луганській області місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню і не зафіксувала жодного вибуху, якщо порівнювати з попередньою добою (50 вибухів).

Всі порушення режиму припинення вогню, зокрема черги зі стрілецької зброї, зафіксовані в районах на південний захід від н. п. Калинове (непідконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про чергові факти обмеження мандата на окупованому Донбасі.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня.