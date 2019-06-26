ru
ua

В СММ ОБСЄ назвали дати розведення сил в Станиці Луганській


Розведення сил заплановано у період з 26 по 28 червня

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Сирський зустрівся з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для обговорення питання розведення сил в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, в ході зустрічі було домовлено, що розведення сил в Станиці Луганській відбудеться в продовж трьох днів з 26 по 28 червня.

"Розведення сил і засобів на ділянці №1 сплановано проводити упродовж трьох діб. У період з 26 по 28 червня. Ще одна доба дається на здійснення офіційної заяви про розведення сил і засобів. Та ще одна доба на проведення інспектування СММ ОБСЄ виконання зобов’язань щодо розведення і оголошення результатів розведення сторін", - заявили у відомстві.

Сирський наголосив, що українська сторона цілком готова до виконання взятих на себе зобов'язань.

"Поряд з цим, виникає занепокоєння щодо готовності до дзеркальних дій протилежною (російською - ред.) стороною. Особливо, стосовно виведення з протилежної сторони споруд КПВВ за межі ділянки розведення", - додали у штабі.

Нагадаємо, у суботу, 8 червня, російська сторона зірвала домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня 2019 року. Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли населений пункт Станиця Луганська.

Кабмін наступного тижня погодить призначення глав п'яти ОДА Головний претендент на посаду глави Єврокомісії вибув з гонки
Читати всі новини