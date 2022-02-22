ЗМІ заявили, що Угорщина не підтримала санкції ЄС проти РФ. Будапешт спростовує
У вівторок, 22 лютого, ряд ЗМІ повідомляли, що Угорщина не підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти РФ за визнання "ЛДНР". Однак у Будапешті заявили, що інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Угорщини в Києві в Facebook.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Як пояснив президенту Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови прем'єр-міністр Віктор Орбан, Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і повністю підтримує кроки ЄС", - йдеться в повідомленні.
При цьому в дипвідомстві додали, що відкидають будь-які спроби порушити відносини Угорщини з ЄС і Україною.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.