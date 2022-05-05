ЗМІ встановили причетних до звірств у Бучі. Допоміг лист окупанта
Журналісти агентства Reuters провели розслідування присутності російських військових у Бучі Київської області. Кореспонденти змогли встановити підрозділи та особи окупантів, які перебували в місті під час вбивства мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані Reuters результати розслідування.
Кореспонденти агентства провели в Бучі три тижні. Вони опитали понад 90 місцевих жителів, вивчили фото- і відеодокази, а також документи, залишені російськими військовими.
Журналістом вдалося з'ясувати, що серед тих, хто перебував у місті під час вбивства мирних жителів, був підрозділ Росгвардії "Витязь" і 76-а парашутно-десантна дивізія з Пскова.
Крім того, вони змогли встановити особи деяких російських військових. Одного з десантників вдалося ідентифікувати за любовним листом, який йому прислали з Пскова.
Нагадаємо, українській прокуратурі вдалося встановити особи 10 російських військових, причетних до тортур мирних жителів у Бучі.
Зазначимо, мера Бучі Анатолій Федорук раніше повідомив, що російські окупанти розстрілювали жителів міста за списками, які їм складали зрадники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.