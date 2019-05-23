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ЗМІ повідомляють, що Мей наступного тижня подасть у відставку

Новини » Політика    23.05.2019 - 03:25
ЗМІ повідомляють, що Мей наступного тижня подасть у відставку
Фото: Тереза Мей (BBC)

Вона може зробити це вже в понеділок

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може в найближчі дні оголосити про свою відставку. Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерела.

Так, зазначається, що джерела в кабінеті міністрів припускають, що Мей може оголосити про свій відхід на виступі перед Даунінг-стріт у понеділок після результатів на європейських виборах.

За словами одного з членів британського кабміну, було б краще, якби вона пішла зараз", інше джерело заявило, що "все скінчено".

Як повідомляє видання, члени Консервативної партії придумали три окремих плану, щоб підштовхнути до відставки прем'єра. Так, кілька членів кабміну планують у середу, 29 травня попросити Мей переглянути рішення про винесення на голосування нового варіанту угоди по Brexit, що, за твердженням газети, рівносильно заклик піти.

Крім того, делегація членів кабінету міністрів, за даними газети, повідомила, що вони масово покинуть уряд, якщо Мей буде наполягати на голосуванні.

Вірні прем'єру політики радять Мей подати у відставку зараз, щоб "піти з гідністю, а не бути принизливо вигнаної".

Раніше РБК-Україна писало, що Мей заявила, що що не піде з поста глави уряду Великобританії, незважаючи на критику її стратегії виходу Британії з ЄС (Brexit) від своїх колег.

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