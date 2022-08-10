ЗМІ назвали ще одну версію причин вибухів у Криму

У світі озвучили ще одну, можливу причину вибухів на авіабазі в окупованій Новофедоровці 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами журналістів, представник українського уряду заявив, що удар по авіабазі в окупованому Криму зробили українські військові.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, не розкрив деталі того, як було скоєно напад у вівторок. Він лише заявив, що напад на російську авіабазу в окупованому Криму був справою рук українського спецпідрозділу.

На думку журналістів, цей напад знаменує собою різку ескалацію війни, що триває майже шість місяців. Також цей інцидент демонструє здатність українських сил завдавати ударів глибоко в тил росіян, що раніше вважалось малоймовірним.