Суміші Хорольського заводу дитячих продуктів харчування стали лідером продажів в Україні

Бренди «Малютка» та «Малиш» (товарна позиція «суха Суміш на молочно-зерновій основі з гречаної муки»), які виготовляє ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», стали лідерами в категорії Сухих сумішей для дитячого харчування за обсягами продажів у 2018 році.

Про це свідчать дані звіту консалтингової компанії «АСНільсен Юкрейн».

Згідно зі звітом, частка на ринку замінників грудного молока за 2018 року Хорольського заводу дитячих продуктів харчування (Хорол) склала 52,5 % в натуральному вираженні і 34,6 % у грошовому еквіваленті. Це дозволило заводу вийти на перше місце по продажах в Україні в сегменті молочних сумішей за 2018 рік.

ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» заснований у 1972 році. Він є єдиним виробником замінника грудного молока ТМ «Малиш», ТМ «Малютка», ТМ «Малютка премиум» на території України. Також завод виробляє каші ТМ «Малышка» і водичку для дітей ТМ «Малиш». Всі продукти відповідає міжнародним стандартам ISO та НАССР.

