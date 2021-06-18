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Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 50%

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-квітень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 24,3%, у тому числі у квітні - на 48,5%.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померла 242 671 людина. Це на 47 384 смертей більше, ніж за січень-квітень 2020 року, коли померло 195 287 осіб. У тому числі у квітні померла 68 621 людина (у квітні 2020 року - 46 223 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 89 025 осіб (минулого року 92 339), міграційний приріст склав 7 907 осіб (минулого року - 6 755).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2021 року становила 41 442 615 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 145 739 осіб (у тому числі за квітень - на 45 345 осіб).

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смертей більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від СOVID-19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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