Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 50%

Всього з початку року в Україні померла 242 671 людина. Це на 47 384 смертей більше, ніж за січень-квітень 2020 року, коли померло 195 287 осіб. У тому числі у квітні померла 68 621 людина (у квітні 2020 року - 46 223 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 89 025 осіб (минулого року 92 339), міграційний приріст склав 7 907 осіб (минулого року - 6 755).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2021 року становила 41 442 615 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 145 739 осіб (у тому числі за квітень - на 45 345 осіб).