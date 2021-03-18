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Смертність в Україні на початку року зросла на 7,5%

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 15:41
Смертність в Україні на початку року зросла на 7,5% Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 7,5%.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 57 721 осіб. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 роки, коли померло 53 610 осіб.

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 21 931 осіб (минулого року 27 928), міграційний приріст склав 2 272 особи (минулого року - 3 170).

Смертність в Україні на початку року зросла на 7,5%

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 554 836 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 33 518 осіб.

Смертність в Україні на початку року зросла на 7,5%

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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