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Смертність від коронавірусу в Британії падає швидше прогнозованих термінів

Новость на русском → Лондон, Вівторок 02 березня 2021 22:07
Смертність від коронавірусу в Британії падає швидше прогнозованих термінів Фото: тест на коронавірус (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

У Британії істотно йде на спад смертність від коронавірусу. І спад йде з випередженням прогнозованих термінів на три тижні.

Про це повідомляє The Telegraph.

За 28 лютого в Британії зафіксували 104 смерть від коронавіруса. Згідно моделі Scientific Pandemic Influenza Modelling group, на яку спиралося уряд при формуванні дорожньої карти виходу з локдауну, подібні показники очікувалися тільки в районі 21 березня. Правда, в найближчі дні статистика явно буде вище за затримки у поданні даних.

Випередження прогнозу падіння смертності може призвести до розмов і вимог від уряду Британії до більш раннього пом'якшення жорсткого карантину в країні. До цього розташовує і падіння захворюваності коронавірусом.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що уряд у виході з локдауну буде спиратися не на конкретні дати, а на статистику в країні.

Смертність від коронавірусу в Британії падає швидше прогнозованих термінів

Нагадаємо, що показник в 104 смерті за добу став найнижчим добовим приростом з 26 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії зафіксований найнижчий приріст захворюваності коронавірусом з вересня минулого року.

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