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Смертность от коронавируса в Британии падает быстрее прогнозируемых сроков

Новина українською → Лондон, Вторник 02 марта 2021 22:07
Смертность от коронавируса в Британии падает быстрее прогнозируемых сроков Фото: тест на коронавирус (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

В Британии существенно идет на спад смертность от коронавируса. И спад идет с опережением прогнозируемых сроков на три недели.

Об этом сообщает The Telegraph.

За 28 февраля в Британии зафиксировали 104 смерть от коронавируса. Согласно модели Scientific Pandemic Influenza Modelling group, на данные которой опиралось правительство при формировании дорожной карты выхода из локдауна, подобные показатели ожидались только в районе 21 марта. Правда, в ближайшие дни статистика явно будет выше из-за задержки в подаче данных.

Опережение прогноза падения смертности может привести к разговорам и требованиям от правительства Британии к более раннему смягчению жесткого карантина в стране. К этому располагает и падение заболеваемости коронавирусом.

Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что правительство в выходе из локдауна будет опираться не на конкретные даты, а на статистику в стране.

Смертность от коронавируса в Британии падает быстрее прогнозируемых сроков

Напомним, что показатель в 104 смерти за сутки стал самым низким суточным приростом с 26 октября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости коронавирусом с сентября прошлого года.

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