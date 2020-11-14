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Смертельне ДТП у Києві: суд взяв під варту таксиста

Київ, Субота 14 листопада 2020 13:40
Смертельне ДТП у Києві: суд взяв під варту таксиста
Фото: ДТП на Окружній (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Олександр Білоус

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту водія таксі, який в'їхав у зупинку громадського транспорту на Окружній. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві жінки загинули, ще дві особи госпіталізовані.

Про це повідомляє пресс-служба Київської міської прокуратури.

Таким чином, суд задовольнив клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного.

Нагадаємо, ДТП в Києві сталося вранці 13 листопада на Окружній дорозі. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Хюндай Соната" зіткнувся з припаркованим автомобілем "Хюндай Елантра", виїхав на автобусну зупинку і врізався в кіоск. В результаті 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна киянка померла в кареті швидкої допомоги. Ще дві людини госпіталізовані.

За даними прес-служби поліції Києва, водій таксі, яке в'їхало у зупинку громадського транспорту в Києві, був тверезий. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Ці дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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