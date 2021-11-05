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Cмертельна ДТП у Харкові з Infiniti: 16-річному підлітку назначили примусову здачу крові

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П'ятниця 05 листопада 2021 18:16
Cмертельна ДТП у Харкові з Infiniti: 16-річному підлітку назначили примусову здачу крові Фото: 16-річному підлітку назначили примусову здачу крові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколи Харківського, який фігурує у справі щодо ДТП у Харкові, примусово зберуть кров. Зразки крові направлять до ряду спеціальних експертиз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку адвоката доньки загиблого чоловіка у ДТП Масі Найєма.

За словами Масі Найєма, суд задовольнив клопотання щодо примусового відібрання зразків крові у підозрюваного.

"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена", - заявив адвокат.

Водночас він додав, що строки оскарження запобіжного заходу для Миколи Харківського закінчились вже 2 листопада.

"Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось", - додав Наєм.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці аварії, яка сталася в Харкові 26 жовтня.

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