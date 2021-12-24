ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 17:55
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям Фото: 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям (скрин видео)
Автор: Сергей Пышкин

16-летнего водителя Infiniti, повлекшего смертельное ДТП в Харькове 23 октября - будут судить по двум статьям. Экспертиза опровергла слова подростка о неисправности его автомобиля.

Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина.

По словам Чубенко, 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям, а именно:

  • ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего;
  • ч. 1 ст. 383 УКУ — заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Согласно заключению технической экспертизы, автомобиль подозреваемого в момент аварии находился в исправном состоянии, то же самое касается тормозной и рулевой системы.

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УКУ -ред.). В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил спикер.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что во время ДТП подросток двигался со скоростью 180 км/ч. В то же время, согласно данным экспертизы, за рулем находился именно 16-летний Николай Харьковский.

Кроме того, против родителей подростка также открыли уголовную ответственность по двум статьям.

Также РБК-Украина раскрывало все подробности смертельного ДТП, которое произошло 26 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Харьков
NEWS
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад