Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям

16-летнего водителя Infiniti, повлекшего смертельное ДТП в Харькове 23 октября - будут судить по двум статьям. Экспертиза опровергла слова подростка о неисправности его автомобиля.

Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина .

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УКУ -ред.). В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил спикер.

Согласно заключению технической экспертизы, автомобиль подозреваемого в момент аварии находился в исправном состоянии, то же самое касается тормозной и рулевой системы.

По словам Чубенко, 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям, а именно:

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что во время ДТП подросток двигался со скоростью 180 км/ч. В то же время, согласно данным экспертизы, за рулем находился именно 16-летний Николай Харьковский.

Кроме того, против родителей подростка также открыли уголовную ответственность по двум статьям.

Также РБК-Украина раскрывало все подробности смертельного ДТП, которое произошло 26 октября.