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В Харькове Skoda столкнулась с многотонной фурой, погибли три человека (фото)

Фото: в Харькове легковушка врезалась в грузовик (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". Погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Вечером 10 мая в Харькове произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека.

Трагедия произошла на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков.

По предварительной информации, водитель Skoda Octavia проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где произошло столкновение с грузовым "КАМАЗом" 4310.

Фото: в Харькове легковушка врезалась в грузовик (t.me/police_kh_region)

В результате мощного удара погибли водитель легковушки и двое пассажиров - мужчины в возрасте 50 и 43 года. Все трое скончались на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи.

Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Продолжается следствие.

 

В начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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ДТПХарьков