ua en ru
Пт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Смерть Пригожина показала, что Путину нельзя доверять, - Резников

Киев, Пятница 25 августа 2023 19:35
UA EN RU
Смерть Пригожина показала, что Путину нельзя доверять, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Возможная смерть основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина является доказательством того, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Welt.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит, ему больше нельзя доверять", - подчеркнул чиновник.

Резников отметил, что сейчас чиновники Кремля "ведут себя как бандиты и преступники".

По словам министра обороны, он не считает, что гибель Пригожина каким-либо образом может повлиять на ход войны в Украине.

"Группы "Вагнера", которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты", - добавил Резников.

Что предшествовало

Напомним, 23 августа вечером в Тверской области упал бизнес-джет. По неподтвержденной информации, он принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

В результате инцидента никто не выжил. На борту находились три пилота и семь пассажиров.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился и Пригожин. Официальных сообщений о его смерти пока нет.

Одной из версий падения самолета, которую распространяют в сети, является сбитие системами противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что еще в июне власти РФ разрешили Пригожину с "вагнеровцами" переехать в Беларусь после неудачной попытки государственного переворота.

Более детально об авиакатастрофе можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Пригожин
NEWS
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
Военкоматы будут иметь больше информации о мужчинах: что известно
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги