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Смерть мера Сеула: названа попередня причина

Сеул, Південна Корея, Четвер 09 липня 2020 21:04
Смерть мера Сеула: названа попередня причина
Фото: Пак Вон Сун (media.az)
Автор: Лера Полищук

Точну причину смерті правоохоронці встановлять незабаром

Попередньою причиною смерті мера Сеула Пак Вон Суна є самогубство. Проте точну причину його смерті зможуть встановити в ході розтину.

Про це повідомляє агентство Ренхап.

Наголошується, що тіло 65-річного Вон Суна знайшли на порослому лісом схилі гори в парку Пугаксан в центрі Сеула після семигодинних пошуків. У пошукових роботах брали участь кілька сотень поліцейських, собаки і спеціальні безпілотники.

Нагадаємо, дочка Он Суна повідомила, що її батько зник безвісти. Він вранці пішов з дому, хоча до цього скасував заплановану нараду. При цьому він не відповідав на дзвінки.

Раніше у Південній Кореї заявили про смерть Вон Суна, проте поліція спростувала цю інформацію.

Пізніше правоохоронці заявили, що виявили тіло Пак Вон Суна.

Також повідомлялося, що у травні у своєму столичному офісі був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням нардеп Валерій Давиденко, справу розслідують як умисне вбивство.

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