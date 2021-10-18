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Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу: поліція встановлює обставини

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Кривий Ріг, Понеділок 18 жовтня 2021 19:40
Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу: поліція встановлює обставини Фото: В Кривому Розі виявили тіло брата загиблого мера Костянтина Павлова (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція встановлює обставини смерті рідного брата загиблого мера Кривого Рогу. Напередодні чоловік скаржився на самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області та джерело в правоохоронних органах.

"18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", - пише пресслужба.

За словами знайомого загиблого, Павлов телефонував йому вранці з проханням привезти йому води через те, що почував себе погано з учорашнього дня.

"Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий", - відзначає пресслужба.

Наразі на місці подій працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло Андрія Павлова направлять на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі виявили тіло рідного брата загиблого мера міста Костянтина Павлова.

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