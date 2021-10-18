Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу: поліція встановлює обставини
Поліція встановлює обставини смерті рідного брата загиблого мера Кривого Рогу. Напередодні чоловік скаржився на самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області та джерело в правоохоронних органах.
"18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", - пише пресслужба.
За словами знайомого загиблого, Павлов телефонував йому вранці з проханням привезти йому води через те, що почував себе погано з учорашнього дня.
"Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий", - відзначає пресслужба.
Наразі на місці подій працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло Андрія Павлова направлять на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі виявили тіло рідного брата загиблого мера міста Костянтина Павлова.