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Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: полиция устанавливает обстоятельства

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Кривой Рог, Понедельник 18 октября 2021 19:40
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: полиция устанавливает обстоятельства Фото: в Кривом Роге обнаружили тело брата погибшего мэра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция устанавливает обстоятельства смерти родного брата погибшего мэра Кривого Рога. Накануне мужчина жаловался на самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области и источник в правоохранительных органах.

"18 октября в полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", - пишет пресс-служба.

По словам знакомого погибшего, Павлов звонил ему утром с просьбой привезти ему воды из-за того, что чувствовал себя плохо со вчерашнего дня.

"Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв", - отмечает пресс-служба.

Сейчас на месте событий работают эксперты и следственно-оперативная группа. Тело Андрея Павлова направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге обнаружили тело родного брата погибшего мэра города Константина Павлова.

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Кривой Рог
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