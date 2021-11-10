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Змінити прописку в "Дії" зможуть власники паспортів-книжечок

Автор: Марія Кучерявець

В Україні власники паперових паспортів зможуть змінити реєстрацію місця проживання за допомогою додатку "Дія". Відповідний експериментальний проект сьогодні ухвалив Кабмін під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

"Проектом пропонується розширити дію експериментального проекту "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі" на більш широке коло осіб, а саме на громадян України, які мають паспорт у формі книжечки", - йдеться в документі.

Крім того, для призовників, військовозобов'язаних та резервістів при зміні прописки передбачили можливість отримати номер запису в ЄДР через "Дію".

Разом з тим, уряд запровадив електронний витяг про реєстрацію місця проживання, який можна буде отримати в "Дії".

Так, прописку можна буде підтвердити відомостями з е-паспорта, е-закордонного паспорта та згаданого вище е-витягу з "Дії".

Нагадаємо, що в "Дія" також з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID.

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