Лише зміна влади дозволить знизити ціни на газ, - Тимошенко

Ціни на газ можуть бути знижені вдвічі, переконана Тимошенко

Политическая воля нового президента Украины – это главная предпосылка снижения вдвое цены на газ для населения. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Только сменой власти можно в корне изменить всю политику. Сейчас мы говорим о возможности снижения цены на газ вдвое", – констатировала лидер "Батькивщины".

Кандидат в президенты отметила, что за последние 5 лет цена на газ и тепло в Украине увеличились в 12 раз. Однако ей в случае победы на выборах понадобится лишь несколько недель, чтобы остановить эту "вакханалию".

"Если мы снизим вдвое цены на газ – автоматически снизятся тарифы на тепло и на горячую воду. Потому что в цене тепла и горячей воды почти вся стоимость природного газа", – отметила политик.

По мнению Тимошенко, для установления посильных для большинства украинцев тарифов нужно воплотить в жизнь 5 простых шагов:

Направить газ украинской добычи на потребности населения и социальной сферы; наложить вето на постановление правительства о подорожании голубого топлива; заменить "коррумпированных" членов НКРЭКУ; установить 30% рентабельности для отечественных добытчиков; наложить мораторий на повышение тарифов, как это сделали Румыния и Польша.

"Мы будем иметь 3 гривны 50 копеек за кубометр. Сегодня берут 8 грн 55 коп, практически забирая у людей последнее и затем распределяя все это на свои офшорные счета", – сказала политик.

Тимошенко, которая недавно провела переговоры с директором-распорядителем МВФ, заверила, что сумеет убедить западных кредиторов – при установлении цены на газ должен учитываться реальный уровень доходов граждан.

"Наше правительство в разгар мирового финансового кризиса категорически не пошло ни на какие требования. И если люди сравнят платежки 2008-го и сегодняшние, то увидят, что в 2008 году я не допустила повышения тарифов на газ и на тепло. Мы нашли другие компенсаторы, чтобы сбалансировать бюджет", – подчеркнула нардеп.

По словам Тимошенко, "нынешней власти, которая оправдывает введение неподъемных тарифов требованиями МВФ, просто нужно меньше воровать, перечисляя средства на счета руководителей государства".

И все же наибольшая опасность, по мнению политика, заключается в том, что президент "Порошенко планирует дальнейшее увеличение стоимости газа – до первого января 2020-го цена возрастет еще на 43%".

"При власти, к сожалению, коррумпированные мародеры. Они будут повышать тарифы и сокращать количество людей, которые получают субсидии. Это их план. Но этот план надо остановить. Надо потерпеть два месяца и сделать так, чтобы никто больше над людьми не издевался. Мы сможем это сделать и защитить людей по-настоящему. Тарифы будут снижены", – заверила политик.

В итоге 72% зрителей программы ответили, что верят, что Тимошенко в случае победы на президентских выборах вдвое снизит цены на газ для населения.