Зміна системи влади дає Україні шанс на економічний ривок, - експерт

Фото: Олег Устенко (УНІАН)

Експерт прокоментував політичну ситуацію у зв'язку з виборами

У випадку зміни влади в Україні в результаті президентських виборів країна отримає шанс вийти з стану похмурої визначеності і бідності. Таку думку висказав виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, президент Гарвардського клубу в Україні Олег Устенко.

За його словами, зараз Україна зіткнулася з низкою проблем, серед яких – недоінвестування та відтік трудових ресурсів. В умовах екстенсивної економіки ця ситуація може обернутися крахом пенсійної системи, друкуванням грошей і техногенними катастрофами через недофінансування інфраструктури.

"Іноземні інвестори не голосують за таку країну. Відцвітання в процесі. Проблем доволі багато. І вирішити їх у старому концепті неможливо", – сказав експерт.

Водночас, за словами Олега Устенка, поява у владі нових облич, які зможуть чинити опір старій системі і матимуть політичну волю розпочати зміни, може надати ситуації динамізму. Зокрема, Володимир Зеленський, який, за даними соцопитувань, зараз є найбільш вірогідним переможцем виборів президента, пропонує "регуляторну гільйотину" (зменшення кількості регуляторних актів), народовладдя через референдуми з важливих для країни питань, діджиталізацію країни. Крім того, він, як представник медійної галузі, може зробити маркетинг України ефективним.

"У нас з’являється шанс на динамізм. Найгірше, чим ми ризикуємо, – це те, що ми повернемося до нинішнього суму, "осені", – додав він.

Крім того, Олег Устенко підкреслив, що у країни з’являється можливість привернути до себе увагу інвесторів, перестати залежати від світових цін на сировину і зробити ривок за рахунок IT-сектора.

Зі свого боку економіст Ерік Найман зазначив, що збереження чинної системи прирікає Україну на слабке зростання та залежність від світових ринків.

"При зміні влади ми зможемо зростати 10 років на 10% у рік у доларах і вийти на ВВП у два-три рази вище за життя половини покоління", – заявив він.

"Той сумний сценарій, який ще може розвинутися (збереження чинної системи влади. – Ред.), несе багато ризиків для країни. Якщо не буде реального зрушення, а я не думаю, що воно може бути за цього сумного сценарію, я не впевнений, що ми виживемо як країна", – додав Олег Устенко.

На його думку, зараз історія дає Україні шанс, і якщо цей шанс буде використано, то покоління нинішніх школярів зможе жити за стандартами сучасної Західної Європи.