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Сміливість - це Україна. Уряд запустив глобальну компанію про відважність українців

Фото: сміливість - це Україна (пресслужба banda)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс президента разом з урядом розпочав міжнародну рекламну кампанію щодо відважності наших громадян. Головна мета проєкту - поширити асоціацію про те, що Україна - це сміливість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт українського бренду.

"Зробити сміливість головним національним ресурсом, торговою маркою країни. Білборди проєкту вже з’явилися на вулицях більш ніж 15 країн світу: Канади, Польщі, Німеччини, Італії, Австрії, Великобританії, Іспанії, США та інших", - пише пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Фото: сміливість - це Україна (пресслужба banda)

Водночас кампанія спрямована й на те, аби наші громадяни не розгубили сміливість перших тижнів війни проти російських загарбників. Важливо ділитися нашою сміливістю з усім світом, аби усі країни знали, що в Україні живуть лише сміливі люди, сміливі бізнеси й сміливі ідеї.

Фото: сміливість - це Україна (пресслужба banda)

Варто додати, що креативну ідею було створено завдяки агентству Banda й Міністерству цифрової трансформації України.

"Українців у світі вже ідентифікували як націю хоробрих людей. Наші люди виходять на мітинги проти російських окупантів і без зброї в руках зупиняють танки. Спеціалісти продовжують працювати навіть під обстрілами та сиренами - лікарі, рятувальники, комунальні служби, продавці, водії, аптекарі. Наші айтішники продовжують підтримувати бренд країни, сидячи з ноутбуком у бомбосховищах. Це дійсно вражає", - заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Фото: сміливість - це Україна (пресслужба banda)

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